Na bestorming van Capitool: democratie in VS nog altijd in gevaar, volgens Biden

Bijna anderhalf jaar na de bestorming van het Capitool in januari 2021 meent de Amerikaanse president Joe Biden dat de democratie in de Verenigde Staten nog altijd in gevaar is. “Dezelfde krachten, die tot 6 januari geleid hebben, zijn ook vandaag nog aan het werk”, zei Biden vrijdag tijdens een toespraak in de haven van Los Angeles en in een verwijzing naar de hoorzittingen in de onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres. “We moeten onze democratie beschermen”. Biden had zich een dergelijke uitdaging naar eigen zeggen nooit kunnen voorstellen.

De “strijd om de ziel van Amerika” is nog lang niet gewonnen, stelde de Amerikaanse president. “Het is belangrijk dat het Amerikaanse volk begrijpt wat er werkelijk gebeurd is.” Donderdagavond (plaatselijke tijd) vond de eerste openbare hoorzitting van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool plaats. De komende weken volgen er nog.

LEES OOK. Trump als dé spil van raid op Capitool? Amerikanen smullen van openbare zittingen met uitgekiend scenario

Aanhangers van de toenmalige Republikeinse president Donald Trump bestormden op 6 januari 2021 de zetel van het Amerikaanse parlement in Washington D.C. Ze wilden verhinderen dat de verkiezingsoverwinning van Biden van november 2020 bekrachtigd werd. Verscheidene mensen kwamen om het leven. Trump had zijn aanhangers voordien bij een manifestatie opgestookt dat de verkiezingsoverwinning gestolen was. Hij moest zich later verantwoorden tijdens een afzettingsprocedure, maar werd vrijgesproken. De onderzoekscommissie is ingesteld om een licht te werpen op de achtergronden van de bestorming.

Biden bestempelde de aanval als “één van de donkerste hoofdstukken in de geschiedenis van ons land” en een “brutale aanval op onze democratie”. Maar samen, over de partijgrenzen heen, is het mogelijk om de natie te verdedigen en ervoor te zorgen dat niemand “een dolk op de keel van onze democratie” kan zetten, aldus de VS-president. De Democraat begon enkele dagen na de bestorming van het Capitool aan zijn ambtstermijn als president. Van het doel het diep verdeelde land weer te verenigen, is hij ver verwijderd.