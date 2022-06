Wales. Het is dat puistje dat altijd maar terugkeert. Alsof het er plezier in schept ons voetballand telkens weer terug te slingeren naar die schielijk verloren kwartfinale op het EK van 2016. Geen tegenstander waartegen de Rode Duivels de jongste tien jaar meer speelden en last mee hadden. En dat terwijl die Welshmen niet eens zó sterk zijn.