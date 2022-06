Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van de Rode Duivels tegen Wales: Koen Casteels in doel, Leandro Trossard in de basis na schitterende invalbeurt tegen Polen?

Het gaat snel in de Nations League: na de nederlaag tegen Nederland (1-4) en de overwinning tegen Polen (6-1), staat vanavond een nieuwe opdracht op onze Duivels te wachten. In Cardiff ontmoeten onze landgenoten Wales, onze boeman op het EK in 2016. De Rode Duivels moeten winnen om in het zog van Nederland te blijven.

ELFTAL RODE DUIVELS

Bondscoach Roberto Martinez gaf het vrijdag op de persconferentie alvast mee: Koen Casteels start in doel bij de Rode Duivels. Verder gaf de Spanjaard ook aan nog vier à vijf andere wissels door te voeren. Lukaku, Onana en Mertens hoeft u alleszins niet te verwachten: zij zijn geblesseerd. Charles De Ketelaere is twijfelachtig, hem hoeven we dus waarschijnlijk ook al niet in de basiself te verwachten.

Casteels

Dendoncker - Alderweireld - Theate

Meunier - De Bruyne - Tielemans - Carrasco

E. Hazard - Batshuayi - Trossard

Invallers: Mignolet, Sels, Faes, Mechele, Boyata, Vertonghen, Castagne, Foket, Saelemaekers, Witsel, Praet, T. Hazard, Vanaken, Januzaj, De Ketelaere, Openda

Geblesseerd: Courtois, Lukaku, Onana, Mertens

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand

ELFTAL WALES

Bij Wales is het vooral opletten van Gareth Bale. De 32-jarige Welshman schoot zijn land - weliswaar met een gelukje - voorbij Oekraïne naar het WK. Wales telt momenteel 0 punten in onze Nations League-poule, en dus is er een kans dat de trots van de Welshmen een deuk heeft gekregen. Onze Duivels kunnen maar beter opletten.

Hennessey

Ampadu - Rodon - Davies

N. Williams - Ramsey - Allen - Wilson - Norrington-Davies

Bale - James

Invallers: Davies, Gunter, Colwill, Mepham, Thomas, Smith, J. Williams, Levitt, Matondo, Harris, Johnson

Geblesseerd: Ward, Morrell, Moore

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand