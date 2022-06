Rapport legt pijnlijke politieblunders bloot na schietpartij in Uvalde: politiechef wist niet eens dat hij de leiding had over de interventie

Een aaneenschakeling van misverstanden en fouten hebben er voor gezorgd dat een aantal kinderen die vorige maand in hun school, in het Amerikaanse Uvalde, werden neergeschoten het niet gehaald hebben. Ze lagen gewond in de klas maar gingen dood omdat hulp te lang op zich liet wachten. Politiebaas Pete Arredondo is nu de kop van jut. En niet geheel onterecht, zo blijkt uit een eerste onderzoek.

Salvador Ramos was op 16 mei achttien geworden en trakteerde zichzelf op twee semiautomatische wapens en 370 kogels. In de VS kan dat als je meerderjarig bent en een blanco strafblad hebt. Een week later, op 24 mei, schoot hij ’s ochtends zijn oma thuis dood en reed dan met haar pick-up naar de Robb Elementary School waar hij ooit zelf op de schoolbanken zat. Wat hem bezield heeft, blijft onduidelijk, zo staat er in de inleidende tekst.

Het rapport dat nu is uitgelekt gaat niet over de dader, wel over wat er is misgegaan bij de hulpverlening. Het blunderboek van de politie-interventie, kan je het gerust noemen. Omdat er kinderen zijn gestorven door foute of geen communicatie.

Het was even voor halftwaalf toen Salvador Ramos met de wagen van zijn grootouders crashte vlakbij de school en aan zijn dodelijke raid begon. Een agent ter plaatse merkte hem niet op. Anders had hij Ramos kunnen uitschakelen voor hij naar binnen kon gaan. Maar daar wordt in het rapport verder geen punt van gemaakt. De agent in kwestie wordt niets verweten. De grote blunders zijn pas nadien gemaakt. Als de vloer van de klaslokalen al bezaaid lag met lege kogelhulzen.

De kinderen hadden geen les meer. Om het ­einde van het schooljaar te vieren, keken ze films in de klas.

Agenten moesten wachten

Ook in klaslokalen 111 en 112 hadden leerkrachten Eva Mireles en Irma Garcia een Disney-film opgezet. De twee leerkrachten werden dan ook totaal verrast door schutter Ramos die plots naar binnen stapte. Hij schoot de twee leerkrachten van dichtbij dood en begon nadien in het wilde weg te vuren.

De politie was snel ter plaatse, maar moest wachten op bevel om de school binnen te gaan. En dat bevel liet lang, te lang zo blijkt, op zich wachten.

Pete Arredondo — © Reuters

De reden: Pete Arredondo wist eerst niet een dat hij de leiding had over de interventie ter plaatse, zo bekende hij intussen in een interview op de Amerikaanse televisie. Gezien de omvang van de operatie en hij tot het lokale korps behoorde, dacht hij een hogergeplaatste politiebaas het zou overnemen van hem. Niet dus.

Een half uur nadat de dader de school was binnengestapt en begon te schieten, belde een eerste kind naar de noodcentrale met haar GSM. Ze fluistert dat er geschoten werd en dat er slachtoffers waren. “Acht of negen leerlingen hier zijn nog steeds in leven”, klonk het.

“Natuurlijk waren we direct binnengevallen hadden we dat geweten”, zegt politiechef Pete Arredondo . Maar door slechte communicatie met de noodcentrale kwam dat bericht niet tot bij hem. De politiechef moest ook toegeven dat hij zijn radio in de auto had laten liggen. “Omdat ik dacht dat hij me zou hinderen tijdens mijn werk...”, zei hij in een reactie.

Omdat de dader in de richting van enkele agenten had gevuurd, werd beslist om toch maar geen risico’s te nemen en de komst van speciale eenheden af te wachten. Maar die kwamen van de andere kant van de stad en moesten ongeveer veertig minuten rijden voor ze ter plekke waren met zware wapens en kogelwerende helmen en schilden.

“Stuur de politie, snel!”, zo was nadien nog minstens een keer te horen op de geluidsopnamen in de noodcentrale die nu herbeluisterd werden. De politie stond toen bijna voor de deur van de klassen waar de schutter zich nog altijd bevond. Maar ze kregen geen toelating om binnen te vallen.

Paraplu

Pas om tien voor één lokale tijd viel de politie dan toch binnen en schoten ze de schutter van dichtbij dood. Wat ze in de klaslokalen aantroffen, zo staat in het interne rapport, was een bloedbad.

Negentien kinderen en twee leraren stierven door de kogels van Salvador Ramos.

Steven McCraw, het hoofd van het Texas Department of Public Safety, trok intussen zijn paraplu al open en zei dat Arredondo had beslist dat de agenten moesten wachten om binnen te gaan.

“Achteraf gezien was het natuurlijk niet de juiste beslissing”, zei McCraw al. “Het was de verkeerde beslissing. Punt. Daar is geen excuus voor.”

Maar lokale politici reageerden al door de stellen: “We hebben allemaal gefaald. Er zijn veel fouten gemaakt. En die hebben mensenlevens gekost.”

Lafaards

Een leraar die gewond raakte bij de schietpartij, heeft de politie intussen al openlijk bekritiseerd en noemt hen ‘lafaards’ omdat ze te traag reageerden. Omdat ze de klas niet zijn binnengedrongen met hun kogelwerende vesten aan. “Terwijl die kinderen daar onbeschermd lagen.”

In een interview met ABC News zei leraar Arnulfo Reyes dat hij zijn leerlingen tijdens de schietpartij had gevraagd om zich onder de tafels te verstoppen en te doen alsof ze sliepen. “Zoals ze dat hadden geleerd’, zegt hij. Elf van zijn leerlingen kwamen uiteindelijk om.

Een van de leerlingen uit het aangrenzende klaslokaal schreeuwde: “Agent, we zijn hier binnen. We zijn hier”, herinnert Reyes zich.

Maar er kwam geen reactie. Toch niet van de politie want de agenten hadden zich teruggetrokken. Wel van de dader. Die begon opnieuw in het rond te schieten. “Er is geen excuus voor het optreden van de politie, ik zal het hen nooit vergeven”, Arnulfo Reys die emotioneel aan de grond zit.

En ook ouders van de slachtoffers zijn boos.

Xavier Lopez (10) was een van de kinderen die stierven omdat hij veel bloed had verloren, maar die gered hadden kunnen worden indien ze sneller medische hulp hadden gekregen. “Hij bloedde dood omdat de politie te bang was om naar binnen te gaan en de kinderen aan hun lot heeft overgelaten”, zegt zijn opa Leonard Sandoval boos.

Exact 77 mininuten lagen er volgens het rapport tussen het moment dat Ramos de school was binnengedrongen en het moment dat hij zelf werd doodgeschoten.

Pas nadat het definitief politierapport klaar zal zijn, wordt bekeken of er sancties worden uitgesproken tegen agenten of hun oversten. Een politieman werd naar aanleiding van de interventie wel al ontslagen. Hij was dronken toen hij bij de school aankwam na de schietpartij.