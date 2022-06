Bruid Britney danst halfnaakt op bruiloft

Het was al een behoorlijk spraakmakende bruiloft natuurlijk, die van Britney Spears met haar lover Sam Asghari. Het ging nu eenmaal om een wereldberoemde artiest, die ook nog eens voor haar vrijheid om te trouwen had moeten vechten. Nu duiken foto’s op van hoe Britney zonder broek danst op haar trouwfeest.

Toen het feest al aardig op weg was en het de menigte de dansvloer op ging, besloot ook Britney, samen met Paris Hilton los te gaan. Nu danst het begrijpelijkerwijs niet gemakkelijk in een enorme bruidsjurk, dus besloot Britney zich om te kleden.

Maar het enige kledingstuk waarmee ze de bruidsjurk verving, was een blazer, die alleen haar bovenlichaam bedekte. Alles daaronder was zichtbaar voor de feestgangers - waaronder Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez en Paris Hilton - en door foto’s van Page Six nu voor de hele wereld.

Het is niet de eerste en vast ook niet de laatste keer, dat Britney Spears halfnaakt of geheel naakt vertoont. Op Instagram plaatst ze regelmatig video’s en foto’s van zichzelf waarbij ze zichzelf amper of alleen virtueel bedekt.

Overigens weet Page Six ook te melden dat het koppel intussen een straatverbod heeft toegewezen gekregen voor Jason Alexander, de ex van Britney die het feest kwam verstoren.