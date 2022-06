Elon Musk wil Tesla-aandelen in drie knippen

Er zijn momenteel 1,036 miljard aandelen van Tesla in omloop. Eind oktober piekten ze nog op 1.241 dollar (1.180 euro) per stuk, de voorbije maand schommelde de waarde tussen 620 en 800 dollar.

“Ons succes hangt af van het aantrekken en behouden van excellent talent”, argumenteert Tesla in haar voorstel aan de Amerikaanse beurswaakhond. “Niet alleen door een veilige werkplek aan te bieden, maar ook door buitengewone loonvoorwaarden. In tegenstelling tot andere constructeurs geven wij elke werknemer de optie om aandelen te krijgen.”

“Sinds we de aandelen de vorige keer splitsten, in augustus 2020, is de waarde met 43,5 procent gestegen. Onze werknemers plukken daar mee de vruchten van, maar we willen dat alle werknemers daarvan kunnen genieten. Door de aandelen te splitsen, hebben onze werknemers meer flexibiliteit om hun aandelen te beheren.”

Zo’n splitsing maakt voor bestaande aandeelhouders weinig uit – ze hebben drie keer zo veel aandelen voor dezelfde waarde. Maar het maakt het voor kleine investeerders wel gemakkelijker om in te stappen. Op de marktwaarde heeft dat doorgaans weinig impact, omdat die vooral afhangt van grote, institutionele beleggers. (kba)