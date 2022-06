Gareth Bale neemt het op voor… Kevin De Bruyne: “We hadden het er nog over tijdens de lunch”

Gareth Bale kijkt zaterdagavond opnieuw de Rode Duivels in de ogen met ‘zijn’ Wales. Al was de transfervrije aanvaller liever op vakantie geweest.

De Nations League-wedstrijden in juni, gebreid aan een al lang seizoen, stootten op heel wat kritiek de voorbije dagen. Kevin de Bruyne stelde zelfs dat hij eigenlijk niet echt geïnteresseerd is in het hele gebeuren. En de Rode Duivel was zowaar het onderwerp van gesprek bij de Welshmen.

“Tijdens de lunch vermeldde iemand aan tafel dat Kevin De Bruyne 79 wedstrijden kan gespeeld hebben, met een vakantieperiode van drie weken”, aldus Bale. “Dat is gewoon teveel. De zaken moeten echt wel veranderen. Ik denk dat iedere voetballer je zal vertellen dat er momenteel te veel wedstrijden zijn. Het is onmogelijk om telkens opnieuw op een hoog niveau te spelen, en er zijn gevolgen voor de lange termijn.”

“Het menselijk lichaam kan met zo’n zware kalender niet jaar na jaar blijven omgaan”, ging Bale verder. “Er moet nu iets veranderen. De grote bazen moeten in actie schieten, maar spijtig genoeg draait het altijd om geld. Maar voor de het welzijn van de spelers, moeten ze eens voorbij het geld kijken. Want zonder spelers, geen product.”

