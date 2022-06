Oekraïense beren Tishka en Sandra komen aan in Bellewaerde: “Dieren helpen, zit in het DNA van ons familiepark”

De beren zullen twee maanden in quarantaine verblijven in Bellewaerde, voor ze verder reizen naar Engeland. — © rr

Sanctuary De Zonnegloed vangt al enige jaren drie bruine beren op in Vleteren, buurgemeente Ieper heeft er nu ook twee. Tijdelijk. Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en worden twee maand weg van het publiek in quarantaine gehouden in het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde. Een unieke ervaring voor de dierenverzorgers. “Het zijn schitterende, gigantische beesten, die toch lijken op knuffeldieren.”