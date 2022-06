© IF

Oostende

Toen Jim Verleye en Annelore Maes in 2018 Oostende achter zich lieten om een chambres d’hôtes te openen in Frankrijk hadden ze niet gedacht zoveel tegenslagen te moeten verwerken. Eerst was er de coronacrisis en vorig weekend vernielde een hagelbui met hagelballen zo groot als een handpalm van een volwassen man, hun levenswerk.