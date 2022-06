Daar zijn ze weer. Wales. Vanavond wordt het de achtste keer in tien jaar dat de Rode Duivels Gareth Bale en co in de ogen kijken. Twee zeges, twee nederlagen en drie gelijke spelen. Maar die ene 3-1 nederlaag tegen Wales in de kwartfinale van het EK 2016 leeft nog het meest in onze herinneringen en doet nog altijd pijn. Een reconstructie van hoe het die dag zo faliekant kon mislopen.