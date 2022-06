Gareth Bale, de Welshman die vaker scoort voor zijn land dan voor zijn club: “Ik wil nu spelen, zodat ik fit ben voor het WK”

Eén doelpunt in Madrid, drie in Cardiff. Het is duidelijk waar Gareth Bale (32) zich thuisvoelt. Slechts twee keer stond Bale het voorbije seizoen aan de aftrap bij Wales, nog scoorde hij er vaker dan voor Real. Vanavond ontvangt de Welshman de Rode Duivels in zijn Cardiff, waar hij misschien ook na deze interlandperiode voetbalt.

Na negen seizoenen wandelt Gareth Bale zo meteen gratis de deur uit bij Real Madrid. Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. “Natuurlijk heeft het WK invloed op mijn keuze”, gaf de Welshman toe tijdens de persbabbel gisteren. “Ik wil zo veel mogelijk spelen, om zo fit mogelijk naar het WK te kunnen. De bondscoach wil dat iedereen speelt bij zijn club. Ik dus ook.”

Een club waar Bale zeker speelminuten zou maken, is Cardiff City. Wekenlang ligt die Welshe hoofdstad al wakker van een mogelijke terugkeer van hun grote vedette. Want het is in Cardiff dat Bale geboren en getogen is. Hij zou zich er dus snel thuis voelen. Ook omdat hij er vlakbij het centrum een eigen villa heeft, mét golfterrein.

Wedstrijdjes uitkiezen

Dat de Welshman zich thuis voelt in Cardiff, is volledig terug te zien op het veld. Want het is in zijn geboortestad dat Bale zich volledig ontbolstert. Zo was hij in de barragewedstrijden voor het WK nog de grote uitblinker bij Wales. Hij nam beide doelpunten voor zijn rekening in de 2-1-zege tegen Oostenrijk en ook tegen Oekraïne kwam het enige doelpunt van zijn voet.

© Action Images via Reuters

“De mensen zullen zich afvragen hoe het kan dat hij hier zo goed speelt”, merkte bondscoach Robert Page op tijdens de persconferentie na de kwalificatie voor het WK. “Maar wij gebruiken hier eigenlijk gewoon ons gezond verstand. Het probleem van Gareth de voorbije seizoenen is dat hij niet week in week uit kan trainen en spelen.”

WK als grote doel

Page stelde Bale daarom bijvoorbeeld niet op in de Nations League tegen Polen, om hem zo volledig fit te houden voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne. “Naar die situatie moet Bale ook bij zijn club op zoek. Hij moet spelen, maar moet ook een club vinden die begrijpt dat hij af en toe eens iets overslaat”, liet Page verder weten in zijn persbabbel.

Bij Cardiff City zou Bale in een vergelijkbare situatie terechtkomen. Daar zou hij - net als bij de nationale ploeg - de grote vedette zijn. Bale zou bij de Britse tweedeklasser zo’n status hebben dat hij zelf mag beslissen wanneer hij speelt. Zo kan hij wedstrijdritme opbouwen in de aanloop naar het WK, zonder zijn eigen lichaam te overbelasten.

© AP

Inleveren op loon

Voor die optimale voorbereiding zou Bale serieus willen inleveren op zijn loon. Om bij Cardiff City te spelen, zou dat ook nodig zijn. Want de Welshman verdient in Madrid een slordige 700.000 euro per week. Dat is nog meer dan het hele team van Cardiff samen. Zijn manager Jonathan Barnett vertelde wel dat geld niet belangrijk is voor zijn cliënt. “Hij is al extreem rijk, dus zal een club kiezen waar hij zelf graag wil spelen”, liet hij weten aan The Athletic.

In Cardiff wordt Bale enorm graag gezien, maar in Madrid was dat wel anders. Hoewel hij enkele belangrijke doelpunten maakte voor de club - zoals die omhaal in de finale van de Champions League in 2018 - kon Bale zich nooit in de harten van de Madrilenen voetballen. Misschien kwam dat doordat hij in negen jaar Madrid geen woord Spaans leerde. En de uitspraak “Wales, golf, Madrid. In die volgorde”, zal de Welshman dan ook geen deugd gedaan hebben.