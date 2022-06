Koning noemt herbebossing Katanga voorbeeld voor de wereld

Koning Filip heeft zaterdag een project van herbebossing bezocht in het zuiden van de Congolese provincie Katanga. Hij noemde het initiatief, dat ook Belgische steun ontvangt, een voorbeeld voor andere landen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De koning en de koningin lieten zaterdag de stad achter zich en reden anderhalf uur door de savanne naar Katanga, een dorp waarvan de geschiedenis vierhonderd jaar teruggaat. Ze werden er enthousiast onthaald met traditionele dansen en namen de tijd om te praten met kleurrijk uitgedoste kinderen en zingende volwassenen.

“U bent de eerste Belgische koning die Katanga bezoekt”, zei dorpshoofd Maman Monique. Ze vertelde over de problemen waarmee de regio kampt. “De mijnbouw heeft het ecosysteem volledig verstoord. Door de verarming van de grond en de klimaatopwarming brengt de landbouw minder op.”

De streek staat bekend om haar miombo-bossen, een afwisseling van twintig meter hoge bomen met grasland, dat de rode aarde bedekt. Voor de kolonisten de stad Lubumbashi stichtten in 1910, was de hele regio begroeid met miombo-bos. Tachtig procent daarvan is intussen gekapt, voor de ontginning van koper en houtskool, maar ook om plaats te maken voor de landbouw. Er verdwijnt nog steeds 1 procent per jaar en dat raakt de hele wereld, want de bossen halen miljoenen tonnen CO2 uit de lucht.

“Voorbeeld”

België steunt daarom via de Global Environment Facility (GEF) een project van duurzame herbebossing. Daarbij wordt rekening gehouden met de noden van de plaatselijke bevolking, die nog steeds de kans krijgt om hout en houtskool uit de bossen te halen. De lokale gemeenschappen krijgen uiteindelijk ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun stuk miombo-bos. Op die manier wordt al 210.000 hectare duurzaam beheerd.

Koning Filip noemde de aanpak een voorbeeld voor andere landen in de strijd tegen de klimaatopwarming. “We zullen nooit vergeten hoe warm we hier werden ontvangen in dit dorp dat zijn naam aan de provincie heeft gegeven”, besloot de koning.