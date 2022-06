Gedetineerde geeft cipier kopstoot in gevangenis: “Gebroken neus en 2 tanden kwijt”

De man in kwestie zit op de afdeling verhoogd toezicht in de gevangenis omdat hij een verleden van agressie heeft. “Hij is veroordeeld voor feiten van zinloos geweld en kampt met psychische problemen”, zegt gevangenisdirecteur Paul Dauwe. “In het verleden zijn er met hem al meerdere gewelddadige incidenten geweest in verschillende gevangenissen. Ook bij ons heeft hij al vaak gevochten met andere gedetineerden. Daarom wordt hij onder verhoogd toezicht geplaatst en zijn de cipiers altijd op hun hoede.”

Toch liep het zaterdagochtend rond 9 uur mis toen de man werd begeleid naar de douches. “Zonder enige aanleiding gaf hij plots een zware kopstoot aan een van de cipiers. Meteen boden een aantal collega’s bijstand om de agressieve man in bedwang te houden en weer op te sluiten. Omdat hij zich hevig verzette, raakten daarbij nog eens twee cipiers lichtgewond. De cipier die een kopstoot kreeg, liep een gebroken neus op en verloor twee tanden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en zal een hele tijd werkonbekwaam zijn.”

Overgeplaatst

“Het incident heeft een grote impact op onze mensen”, zegt Dauwe. “Gelukkig komt geweld tegen cipiers niet vaak voor in onze gevangenis en genieten zij het respect van veel gedetineerden. Maar omdat hier zoveel agressieve mensen zitten, kunnen we het nooit uitsluiten. En de cipiers beseffen nu opnieuw dat het ieder van hen zou kunnen overkomen. Om hen de nodige ademruimte te geven, wordt de agressieve gedetineerde zo snel mogelijk overgeplaatst naar een andere gevangenis.” siol