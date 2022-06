Brussels Airlines vliegt opnieuw op Guinee en Burkina Faso

Brussels Airlines heeft haar routes naar Conakry (Guinee) en Ouagadougou (Burkina Faso), in West-Afrika, zaterdag heropend, zo maakte de luchtvaartmaatschappij bekend. Het aantal bestemmingen in Sub-Sahara-Afrika ligt daarmee op zeventien.

Afrika is altijd belangrijk geweest voor het netwerk van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Maar in 2020 werd door veranderende marktomstandigheden wegens de coronapandemie, beslist om af te bouwen. Een kwart van het personeelsbestand werd afgedankt en er verdwenen twee langeafstandstoestellen uit de vloot.

LEES OOK. Vanaf 20 juni hinder: er hangt spanning in de luchthaven en dat zullen passagiers snel voelen (+)

Vorig jaar kondigde Brussels Airlines aan dat ze opnieuw wilde uitbreiden, met een extra langeafstandstoestel, om naar Guinee en Burkina Faso te vliegen. Andere landen in West-Afrika zoals Gambia, Liberia, Sierra Leone en Togo zouden vaker worden aangevlogen. Voor de uitbreiding werden ook vijftig nieuwe cabinepersoneelsleden aangeworven, van wie velen reeds ervaring hadden bij de luchtvaartmaatschappij, klinkt het.

Vandaag/zaterdag is het dan zover, met een eerste vlucht in twee jaar naar Conakry en Ouagadougou. De toestellen worden bij aankomst opgewacht door de Belgische ambassadeur, en in Burkina Faso ook door de minister van Transport. De Belgische luchtvaartmaatschappij zal beide steden drie keer per week aanvliegen, met een Airbus A330. “Dit is een belangrijke stap die onze rol als gateway tussen Europa en Afrika nog maar eens bevestigt”, zegt het hoofd van de Afrika-activiteit Philippe Saeys-Desmedt.