Reuzenaronskelk staat in bloei in Plantentuin Meise

De “bloem” van de aronskelk is zaterdag opengegaan in de Plantentuin van Meise. Het is al de zestiende geregistreerde bloei. De reuzenaronskelk meet nu 255 centimeter. Daarmee zijn de vorige records verbroken: die van 2016 was 237 centimeter, zegt de Plantentuin.

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), algemeen bekend als “stinkbloem” of “penisbloem”, is een zeldzame soort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild voortkomt. Een titaan die ook zijn naam eer aan doet, want hij heeft de grootste “bloem” ter wereld.

De bloei duurt slechts een kleine 48 uur en is zowel visueel als op het vlak van geur een spektakel. De karakteristieke geur van rottend vlees die door de reuzenaronskelk wordt verspreid, is bedoeld om in zijn natuurlijke omgeving bestuivende insecten aan te trekken.

Op beide bloeidagen (zaterdag 11 en zondag 12 juni) blijft het domein in Meise open tot 21 uur (kassa tot 19.30 uur), zodat iedereen de kans krijgt om de reuzenaronskelk te zien en te ruiken.