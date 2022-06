Canada wil waarschuwing op elke sigaret

Onder het moto “vergif in elk trekje”, wil de Canadese regering het rookgedrag van de burgers beïnvloeden. Twee decennia geleden werden in Canada de grafische fotowaarschuwingen iop pakjes al verplicht maar nu wil het dus een stapje verder gaan.

“We moeten iets doen aan de bezorgdheid dat die boodschappen hun nieuwheid verloren zijn. We maken ons tot op zekere hoogte ook zorgen over het feit dat ze hun effect verloren zijn”, zei de minister van geestelijke gezondheid en verslavingen, Carolyn Bennett. “Het toevoegen van waarschuwingen op individuele tabaksproducten zal helpen ervoor te zorgen dat deze essentiële boodschappen de mensen bereiken, waaronder de jeugd die vaak in sociale situaties in aanraking komt met sigaretten en niet meteen het pakje in handen krijgt.” De regering buigt zich nu over de maatregel maar de wijzigingen zouden pas vanaf de tweede helft van 2023 van kracht zijn.

De boodschap op elke sigaret zou anders kunnen zijn maar het voorstel is om op elke sigaret het volgende zinnetje te zetten: “gif in elk trekje”. Voor de pakjes zelf zijn er ook veranderingen op komst. Zo wordt de lijst voor de gezondheidseffecten van roken op de gezondheid langer.

Het aantal rokers is in de loop der jaren gestaag gedaald in Canada. Uit de laatste gegevens van het Canadese bureau voor statistiek blijkt dat 10 procent van de Canadezen aangeeft regelmatig te roken. De regering zou dat percentage tegen 2035 nog eens willen halveren.