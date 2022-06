Valerie Van Peel, ondervoorzitter N-VA, stopt met politiek: “Het systeem zit vast”

Valerie Van Peel, ondervoorzitter en Kamerlid van N-VA, heeft op Twitter aangekondigd dat ze na de verkiezingen van 2024 stopt met politiek. Ze zal haar mandaat afmaken, maar zal niet meer opkomen bij de volgende verkiezingen. “De stemming over het asbestdossier was voor mij de druppel in een overvolle emmer”, schrijft ze.

“Ik heb altijd geprobeerd om eerlijk aan politiek te doen. Vandaar dit bericht. Ik zet als politica een stap terug en ga me met evenveel passie als altijd voor de verdere verloop van mijn mandaat richten op mijn dossiers. Maar bij een volgende verkiezing kom ik niet meer op”, schrijft de 42-jarige Van Peel zaterdag op Twitter met een foto van een brief waarin ze meer uitleg geeft over haar beslissing.

“Ik ga niet verbergen dat de stemming over het asbestdossier voor mij een druppel was in een overvolle emmer. Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond”, schrijft ze verwijzend naar haar wetsvoorstel om slachtoffers van asbest meer rechten te geven. Dat voorstel werd namelijk weggestemd door de meerderheidspartijen.

In haar brief bedankt ze ook voorzitter Bart De Wever: “Ik heb gigantisch veel van je geleerd en dat pakt niemand me meer af.” Ze spreekt op het einde ook de media toe en zegt dat er geen verborgen partijpolitieke redenen zijn. Ze geeft ook aan dat ze buiten dit bericht niet meer verder zal reageren. “Het gaat iedereen goed, volg je eigen pad. En maak mee een verschil. De wereld heeft het nodig”, sluit ze af.

“Softere kant”

Van Peel was sinds 2014 Kamerlid en sinds 2021 ondervoorzitter van de partij, en was intussen ook actief als OCMW-voorzitster en schepen in Kapellen. Ze gold als het gezicht van de ‘softere kant’ van de partij. Binnen het parlement was ze vooral actief op dossiers als kindermisbruik - ze was in haar jeugd zelf slachtoffer -, het communautair geladen dossier van de numerus clausus in de studies geneeskunde en het lot van de asbestslachtoffers. Van Peel is ook niet de eerste vertrekker bij N-VA dit jaar. Eerder vertrok ook al Lorin Parys van N-VA uit de politiek om voorzitter te worden van de Pro League.

Bart De Wever langer voorzitter

Nog meer nieuws uit het N-VA-kamp. Bart De Wever blijft nog minstens tot na de verkiezingen van 2024 voorzitter van de partij. De partijraad heeft zaterdag immers beslist de interne bestuursverkiezingen - die voor eind 2023 en begin 2024 geprogrammeerd stonden - uit te stellen tot in het voorjaar van 2025. De Wever is al sinds 2004 voorzitter van de partij.