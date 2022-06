Gaan we richting nieuwe coronagolf? “Misschien maken we ons te weinig zorgen over wie nog geen boosterprik kreeg”

Voor het eerst in maanden stijgt het aantal coronabesmetting in ons land weer, wat ook voor weer meer ziekenhuisopnames zorgt. Op een conferentie in Parijs keken experts als Pierre Van Damme en Steven Van Gucht dit weekend naar de situatie in heel Europa, met het oog op een bijkomende vaccinatie in de komende maanden. Hamvraag is wie die moet krijgen. “Misschien maken we ons te weinig zorgen over wie nog altijd geen eerste boosterprik kreeg.”