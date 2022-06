Geen ‘bierbowlen’ meer in Overpoort Bowl: “Studenten zorgden voor overlast en schade”

Gooi je een bal in het gootje, moet je een pint in één keer uitdrinken. Gooi je een strike, dan mag je een ad fundum uitdelen aan een andere speler. Het zijn maar twee van de regels van ‘bierbowlen’, een populaire activiteit onder studenten. Gelet op de hoeveelheid drank die er aan te pas komt, mag het niet verwonderen dat het spel soms uit de hand loopt.

In de Overpoort Bowl, midden in de Gentse studentenbuurt, gebeurde dat meer dan zaakvoerder Lucien De Vos lief was. Hij laat ‘bierbowlen’ dan ook niet meer toe: “Onder invloed van drank zorgden de studenten voor overlast en maakten ze dingen kapot, bijvoorbeeld door met twee ballen tegelijk te gooien. De waarborg dekte vaak de schade niet. Onderdelen van zo’n machine zijn erg duur.” (lees verder onder foto)

© FVV

Sinds corona merkt De Vos dat de studenten heviger staan. “Studentenclubs beloven hun leden onder controle te houden, maar vaak gebeurt dat toch niet. Ik wil vermijden dat er ongelukken gebeuren. Als ik tijdens de jaarlijkse ‘Bierloop’ aan het Sint-Pietersplein studenten om 17 uur kotsend op straat zie liggen, baart me dat ook zorgen.”

Mogen studenten nu helemaal niet meer komen bowlen? “Natuurlijk zijn studenten nog welkom in Overpoort Bowl en ze mogen nog steeds een pint drinken tijdens het bowlen”, verzekert De Vos. “Maar georganiseerd veel te veel drinken tijdens een spel, dat wil ik niet meer. Het moet wat rustiger en veiliger vanaf nu.”