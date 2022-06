“Dit moest ooit eens fout lopen”: mysterie blijft rond drievoudige moord in Kessel-Lo, politie zoekt nog steeds naar mogelijke dader

In de woning werden drie levenloze lichamen aangetroffen: een moeder, haar zoon en een vriend des huizes kwamen om — © BELGA

De drievoudige moord in Kessel-Lo bij Leuven zorgde zaterdag voor een ware politieontplooiing. Extra mankracht werd in allerijl opgetrommeld om de buurt rond de woning aan de Zavelstraat waar vrijdagnacht een 54-jarige vrouw, haar zoon (23) en een vriend des huizes (47) werden neergestoken, uit te kammen. Volgens het parket liggen alle pistes nog open– gaande van een familiedrama tot moord- maar het heeft er alleszins alle schijn van dat ze nog op zoek zijn naar een vierde betrokkene en vermoedelijke dader van de steekpartij. Jordy P., de zoon van de omgekomen vrouw, reageert geschokt. “Ik ben in shock, dit kan niet waar zijn.”