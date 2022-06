Coronasceptici lanceren alweer nieuwe politieke partij

RELEGO werd zaterdagavond via een livestream voorgesteld. De initiatiefnemers vinden dat het politieke landschap niet meer in het belang van de burgers, maar uit eigenbelang handelt. “De overheidsstructuur is te breed en log en de inmenging van de staat is veel te groot. Onze nieuwe partij zal dus niet verder bouwen op de bestaande politieke structuur. We willen van binnenuit de politiek herwinnen en vernieuwen”, luidt het in de missie.

De initiatiefnemers, Ora Chardon, Anthony Stabourlos en Steven Arrazola de Oñate, waren tot voor kort lid van een andere nieuwe partij Vrijheid, ontstaan uit de onvrede van coronasceptici over het gevoerde beleid. Maar Arrazola de Oñate, fervent Twitteraar en voormalig lid van Open Vld, had eerder al aangegeven dat die zich niet kon vinden in de “populistische” koers die Vrijheid wil varen. Ze maakten zich vrijdag sterk dat meer dan 1.200 mensen aangegeven hadden de livestream van de lancering van de nieuwe partij te zullen volgen.

Zelfbeschikkingsrecht

In de kernstandpunten van RELEGO wordt de kaart getrokken van het zelfbeschikkingsrecht van elke burger, de bescherming van het eigendomsrecht, de andere grondrechten en de fundamentele vrijheden, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting en de burgerdemocratie. In het buitenlands- en defensiebeleid moet de overheid zich houden aan een politiek van non-interventionisme. “Wij aanvaarden niet dat de overheid omwille van bezwaren van morele aard de internationale handel beperkt indien dit negatieve gevolgen heeft voor de welvaart van de burgers”, klinkt het.

Voorts wil de partij een vereenvoudigde staatsvorming, een dienstbare overheid, en een realistischer milieubeleid waarin de “optie van moderne kernenergie” overwogen moet worden. Ten slotte erkent RELEGO “het principe van gelijkwaardigheid, maar extremen dienen niet de nieuwe norm te worden”. “De overheid moet gelijke kansen creëren voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst of etniciteit. De neutraliteit van de overheid is cruciaal”.