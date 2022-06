“Menselijke resten” gevonden in het Amazonewoud tijdens zoektocht naar vermiste journalist

De Braziliaanse politie heeft mogelijk menselijke resten gevonden tijdens hun zoektocht naar twee vermiste personen. De Britse journalist Dom Phillips (57) verdween er zondag samen met inheems expert Bruno Pereira (41) in een moeilijk toegankelijk gebied in het Amazonewoud, waar ook gewelddadige bendes actief zijn.

“Organisch materiaal” is aangetroffen in een rivier bij het dorp Atalaia do Norte, diep in het Amazonewoud. Experten moeten het nog analyseren, maar mogelijk gaat het om menselijke resten, luidt het. Phillips woont al jaren in Brazilië en schreef als freelance journalist onder meer voor The Guardian, The Washington Post en de New York Times over het land. Hij verdween samen met Pereira toen ze zondag met een boot op reportage waren.

Op een vissersboot werden bloedsporen aangetroffen — © REUTERS

De politie vond ook bloedsporen op een andere boot. De eigenaar daarvan, een visser, is gearresteerd in afwachtig van de bloedanalyse. Hij had ook verboden munitie bij en was één van de laatsten die het duo zou hebben gezien.

Volgens lokale inheemse groeperingen zijn beide mannen al bedreigd omwille van hun werk in de regio. Omdat ze te veel licht werpen op de illegale visserij, de houtkap en de drughandel in de streek. De Braziliaanse autoriteiten hopen nog steeds hen levend terug te vinden, maar ze sluiten nog geen enkele piste uit, luidt het.

Kritiek

De Braziliaanse overheid kreeg aanvankelijk kritiek omdat de zoektocht te traag en te kleinschalig op gang kwam. Inmiddels zijn er 250 reddingswerkers op zoek, in plaats van het tiental van de eerste dagen. Met twee helikopters en een tiental boten en drones wordt er nu met man en macht gezocht.

De zoekactie werd de voorbije dagen fors opgeschaald — © AFP

Dom Phillips en Bruno Pereira hadden allebei al veel ervaring met reizen in de regio. Ze planden hun tochten nauwkeurig, namen geen overbodige risico’s en hadden nu een nieuwe boot en ruim voldoende brandstof. De familie noemt de ontdekking van de resten dan ook “schokkend”. “Ze hebben bedreigingen gekregen van gewapende mensen, die hen mogelijk hebben aangevallen. We moeten blijven hopen dat dat niet is gebeurd, maar stilaan zijn er meer en meer aanwijzingen voor”, zegt Paul Sherwood, de schoonbroer van Dom Phillips aan de BBC.