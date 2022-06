Man neergeschoten in centrum van Brussel

De schietpartij vond plaats in de buurt van De Brouckère, pal in hartje Brussel — © Kristof Vadino

In het centrum van Brussel, in de buurt van het De Brouckèreplein, is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een schietincident. De dader of daders zijn op de vlucht. De politie heeft een onderzoek geopend en mobiliseert zich om de dader(s) zo snel mogelijk te vatten.