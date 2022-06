Memphis Depay laat het liggen vanop de stip: Nederland lijdt puntenverlies na knotsgekke tweede helft tegen Polen

Nederland heeft voor het eerst punten laten liggen in deze Nations League. Tegen Polen, zonder Lewandowski, kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Voor Oranje was het een frustrerende avond, maar de neutrale supporter zag een tweede helft om duimen en vingers bij af te likken.

Nederland begon met zijn sterkst mogelijke elf in de nations League tegen Polen, Virgil Van Dijk en Jasper Cillessen waren niet beschikbaar. Noa Lang viel buiten de selectie. Bij de tegenstander nam sterspeler Robert Lewandowski plaats in de tribunes, hij kreeg rust met het oog op de wedstrijd tegen België van dinsdag.

Tegen Wales kwam Nederland nog met de schrik vrij (het won met 1-2), nu had Oranje minder geluk. Net als in het Koning Boudewijnstadion waren de Polen talrijk aanwezig in De Kuip, en na 18 minuten mochten zij een eerste keer juichen. Met een strakke knal bracht Matty Cash (0-1) de Polen op voorsprong, tegen de gang van het spel in. Nederland had het wel lastig met de stugge Polen en geraakte nooit helemaal in zijn spel.

Meteen na de rust werd de wedstrijd al in zijn beslissende plooi gelegd na vijf knotsgekke minuten. Polen verdubbelde eerst nog zijn voorsprong met Piotr Zielinski (0-2), maar voor we het goed en wel door hadden stond het al 2-2 na goals van Davy Klaassen en Denzel Dumfries. Bij elk van de drie doelpunten was ook een VAR-interventie nodig.

De wedstrijd leek wat uit te doven, tot Cash een nieuwe hoofdrol wou opeisen. In de absolute slotfase van de wedstrijd raakte hij de bal ongelukkig met de hand, het verdict was hard: strafschop voor Oranje. Maar Memphis Depay liet de kans liggen en knalde de bal hard tegen de paal. Meteen daarna pakte de Poolse doelman Lukasz Skorupski nog uit met een geweldige redding. de 2-2 bleef of op het bord staan.

Het werd een frustrerende avond voor Van Gaal en co. Door het gelijkspel van België blijft de stand in de groep wel ongewijzigd. Dinsdag speelt Oranje thuis tegen Wales.