OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Heruitgave EK-finale is maat voor niets, Duitsland verslikt zich in Hongarije

Het was een drukke zaterdagavond in de Nations League, met onder andere een heruitgave van de EK-finale tussen Engeland en Italië. Die wedstrijd werd een maat voor niets, het eindigde zoals het begon (0-0). Ook Duitsland bleef steken bij een gelijkspel in Hongarije. Een overzicht.

De heruitgave van de EK-finale leek op papier de mooiste affiche. Engeland-Italië werd deze keer niet op Wembley gespeeld, maar in het stadion van Wolverhampton (Molineux). De wedstrijd werd afgewerkt voor een leeg stadion, als straf voor de ongeregeldheden tijdens de EK-finale. Enkel drieduizend schoolkinderen werden uitgenodigd om de wedstrijd te komen bekijken.

De Europees kampioen is op de sukkel, het plaatste zich niet voor het WK. Tegen Engeland gaf Roberto Mancini dan ook kansen aan enkele jongeren, zoals Gianluca Scamacca en Davide Frattesi. Bij Engeland was er geen Harry Kane, hij zat op de bank. In zijn plaats speelde Roma-spits Tammy Abraham.

In tegenstelling tot de verwachtingen was de wedstrijd zeer mager. Engeland kwam nog het dichtste bij een doelpunt, Mason Mount raakte de deklat. Maar ook aan de andere kant was doelman Aaron Ramsdale belangrijk op een poging van Sandro Tonali. Beide ploegen mochten achteraf tevreden zijn met een puntje.

© EPA-EFE

Duitsland hapert

In dezelfde groep struikelde Duitsland verrassend over Hongarije. Hongarije kwam al vroeg op voorsprong dankzij Zsolt Nagy, maar nog geen drie minuten later stond het al 1-1 na een doelpunt van Jonas Hofmann. Net als op het EK geraakten de Duitsers niet verder dan een gelijkspel tegen Hongarije. Daardoor gaat Italië aan de leiding in de groep, Engeland staat troosteloos laatste met twee punten.

Sterke Obafemi en geklopte Moris

Vroeger op de dag werden al twee wedstrijden afgewerkt in de Nations League. Oekraïne won met 3-0 van Armenië, Ierland deed hetzelfde tegen Schotland. Vooral de knappe prestatie van de jonge Micheal Obafemi (21) viel op.

Montenegro en Bosnië-Herzegovina deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Eupen-spits Smail Prevljak mocht invallen en was goed voor een assist. In dezelfde groep won Roemenië van Finland met 1-0 na een doelpunt van Nicosur Bancu. Ten slotte wonnen de Faroer eilanden van Litouwen met 2-1 en won Turkije van Luxemburg met 0-2. Union-doelman Anthony Moris kreeg er twee om de oren.