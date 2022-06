Bondscoach Roberto Martinez haalt zwaar uit naar de VAR na late gelijkmaker: “Er worden ons twee punten ontnomen”

“Ik denk dat ik wel kan zeggen dat de beslissing van de scheids choquerend was”, gaf Martinez meteen aan. “Dit is zo’n moment waar er een voor- en na moet zijn. Een correcte beslissing van de grensrechter wordt ongedaan gemaakt door de VAR. Gewoon te gek voor woorden. We hebben een verklaring nodig daarvoor. De lijnen lijken helemaal niet parallel, ik heb het zelf al gezien. De grensrechter zag het volgens mij helemaal juist, maar de VAR ontneemt ons twee punten. Vooraleer je de prestaties van beide teams analyseert, weet dat we op verplaatsing speelden en dat we een goede mentaliteit toonden. We hadden deze wedstrijd echt moeten winnen. We zijn erg aangeslagen, want dit is niet correct.”

België leidde met 0-1 na een doelpunt van Tielemans, maar kreeg alsnog het deksel op de neus. “Ik zag een gelijkmaker niet aankomen. We verdedigden best goed. Als je denkt dat je naar Wales kan komen zonder te verdedigen en zonder je keeper te gebruiken, dan heb je het mis. Het moeilijkste is om hier de eerste goal te maken en de goede balans te vinden. Mijn spelers verdienen dit gewoon niet. Je kan het analyseren hoe je het wil, maar ik wil dat men de beslissing van de scheids komt uitleggen. Tot dat ik die verklaring niet gekregen heb, kan ik verder niets anders kwijt over de match”, was Martinez duidelijk.