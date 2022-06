Franse politie ontmantelt bende die valse kaartjes voor Louvre verkocht

Een bende die valse kaartjes verkocht voor het Louvre in Parijs is woensdag ontmanteld. Veertien mensen zijn gearresteerd, zo meldde de politie zaterdag.

De leden van het netwerk verzamelden de papieren of elektronische tickets van bezoekers die net een rondgang door het museum hadden gemaakt, om deze vervolgens tegen een hogere prijs dan de aankoopprijs door te verkopen aan toeristen in de rij, aldus de Franse krant Le Parisien. De politieactie “leidde tot de arrestatie van veertien personen, van wie er acht in hechtenis werden genomen”, aldus de politie.

Voor de coronacrisis uitbrak, verwelkomde het Louvre ongeveer 10 miljoen bezoekers per jaar. In 2021 bleef het aantal steken op 2,8 miljoen bezoekers.