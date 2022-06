Politie in Peru neemt 2,2 ton cocaïne bestemd voor Nederland in beslag

In Peru is zo’n 2,2 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in dozen asperges en waren bestemd voor Nederland. Dat heeft de Peruviaanse politie zaterdag gezegd. Zeven Peruvianen werden opgepakt en er werd ook een arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee Albanezen.

“We hebben 2,2 ton cocaïne in beslag genomen die naar Rotterdam in Nederland zou worden verscheept” vanuit de haven van Callao, vlakbij Lima, verklaarde een verantwoordelijke. Volgens de politie werd de operatie geleid door de twee Albanezen en ging het om een netwerk met vertakkingen in Colombia, Ecuador en Albanië.

Sinds begin dit jaar heeft de Peruviaanse politie al ongeveer 35 ton drugs in beslag genomen. Peru is volgens officiële cijfers, met zo’n 400 ton per jaar, een van de grootste producenten van cocaïne ter wereld.

