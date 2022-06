Voorzitter van Kameroense voetbalbond Samuel Eto’o geeft donderspeech aan spelers ondanks overwinning: “Ik kan ook kinderen laten spelen”

Kameroen won donderdag wel met 0-1 van Burundi in zijn WK-kwalificatiewedstrijd, al heerste er achteraf in de kleedkamers niet bepaald een feeststemming. Samuel Eto’o, die sinds december 2021 voorzitter is van de Kameroense voetbalbond, kwam namelijk de kleedkamers binnen om de spelers er van langs te geven.

“Ik ben helemaal niet tevreden”, aldus de voormalige international. “Het maakt mij niet uit tegen wie het is: jullie representeren Kameroen. Er is niets mooier dan dat. Als je niet klaar bent om je best te doen voor de nationale ploeg, kan je beter thuisblijven. Ik kan ook kinderen opstellen. Niemand hier is zeker van zijn plek, en er moet gevochten worden om deel van dit team te kunnen uitmaken.”

“Ik zat jaren geleden op jullie plaats, en sommigen van jullie denken nu waarschijnlijk dat ik gek ben. Maar ik ga mijn leven geven opdat jullie in de best mogelijke conditie aan de aftrap staan. Jullie beseffen niet hoeveel ik doe voor jullie.”

“Het moet echt beter. Ik droom ervan om het WK te winnen. Als speler lukte dat niet, en de problemen van toen gaan zich niet herhalen. We hebben een goede groep nodig, en dan kunnen we winnen”, aldus de viervoudige Champions League-winnaar.