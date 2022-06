Zelenski spreekt Rusland aan in toespraak: “Wat heeft het jullie opgeleverd?”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zoals gewoonlijk tijdens zijn laatste toespraak de diverse bondgenoten bedankt alsook een update gegeven over de situatie in zijn land. Hij reageerde onder andere op de berichten dat er Russische paspoorten gegeven worden aan de inwoners van Cherson. En gaf aan dat de Donbas nog steeds standhoudt.

“Het nieuws wordt actief verspreid in de bezette gebieden. En ik heb gekeken naar wie hierachter zit, het gaat over collaborateurs en mensen uit de en mensen van hun entourage. Het ziet er nochtans niet naar uit dat er een rij is momenteel om een paspoort te krijgen, maar dat het eerder gezien wordt als een ticket om te kunnen vluchten uit die gebieden”, klonk het.

De president zei ook de de Oekraïense troepen geleidelijk aan het gebied rond Cherson aan het bevrijden zijn. “Vandaag is het dorp Tavriis’ke toegevoegd aan de lijst van herwonnen grondgebied. Ook in Zaporizja zijn er succes geboekt”, klonk het. Hij gaf ook toe dat er in de stadSeverodonetsk nog steeds “hevige straatgevechten” plaatsvinden.

“Ik ben trots op onze verdedigers die erin geslaagd zijn om de opmars van de vijand, deze bezetters, al vele weken tegen te houden en onze verdediging sterk te houden. Herinnert u zich nog hoe Rusland begin mei de hele Donbas hoopte in te nemen? Het is nu al de 108ste dag van de oorlog. Het is al Juni. En de Donbas houdt stand. In totaal telt het Russische leger vandaag zo’n 32.000 dode zielen. Voor wat? Wat heeft het jullie opgeleverd, Rusland?”