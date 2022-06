Russische staatstelevisie verandert plots discours na uitspraken Poetin: “We moeten terugwinnen wat we verloren zijn. Het zal interessant worden”

De Russische staatstelevisie, die tot nu toe steeds sprak over “een speciale operatie tegen de nazi’s in Oekraïne”, heeft plots de retoriek van Poetin overgenomen. Die sprak onlangs over de politiek van Peter De Grote en hoe Rusland de verloren gebieden moest heroveren.

Na de uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij zijn politiek met die van Peter De Grote vergeleek, heeft de Russische staatstelevisie plots zijn retoriek aangepast. Poetin sprak over hoe Peter De Grote Zweden had kunnen overwinnen net als Finland. “Hij heeft een oorlog van 21 jaar gevoerd. Hij nam gewoon terug wat genomen was. Het is nu aan ons om terug te nemen wat van Rusland is en het sterker te maken. Als we ervan uitgaan dat deze waarden aan de basis liggen van ons bestaan, dan zullen we daarin slagen”, klonk het.

Nochtans sprak de Russische staatstelevisie tot nu toe altijd van een “speciale militaire operatie”, zoals Poetin dat voor kort ook deed. Het doel was namelijk “het wegjagen van de nazi’s in Oekraïne”, niet het bezetten van het land. Maar nu klinkt het toch heel anders in de media. “Poetin spreekt over een expansie”, zei de presentator Vladimir Solovyov. “Land terugwinnen betekent een uitbreiding. En wat we verloren zijn in het verleden moeten we nu terugwinnen. Het is een compleet andere formulering dan het oorspronkelijke doel. Het zal interessant worden”, klonk het.

Die uitspraak werd ook bevestigd door Andrey Kartapolov, hoofd van het defensiecomité in het Russische: “De wereld is veranderd. De tijd van het Amerikaans kolonialisme is voorbij en zal nooit terugkeren. In deze nieuwe wereld zal Rusland de sterke macht zijn, het morele kompas, baken van zuiverheid, waarheid en correctheid, waar verstandige mensen van over de hele planeet zich op zullen richten”.