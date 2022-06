President Ortega wil Russische troepen in Nicaragua

Daniel Ortega, president van Nicaragua in Latijns-Amerika, heeft aan het parlement gevraagd om een decreet goed te keuren waardoor buitenlandse militairen in Nicaragua actief kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld voor humanitaire hulp, natuurrampen maar ook voor de bestrijding van de drugshandel. De president kijkt in de eerste plaats naar Russische soldaten.

Het presidentieel decreet zal deze week dinsdag, bij hoogdringendheid, in het parlement worden gestemd. Een meerderheid van de parlementsleden steunt Ortega. Het decreet zou op 1 juli in werking treden.

Naast militair personeel voorziet de tekst ook in de inzet van helikopters en schepen. De Russische soldaten zullen samen met hun collega’s uit Nicaragua “ervaringen kunnen uitwisselen, trainingen organiseren en aan humanitaire operaties deelnemen”, luidt het. Daarnaast wordt ook verwezen naar de strijd tegen de drugshandel en criminele bendes.

In het decreet wordt de deur ook opengezet voor troepen uit andere landen, met name de Verenigde Staten, Mexico, Venezuela, Cuba en de Dominicaanse Republiek.

De relatie tussen Nicaragua en de Verenigde Staten is verstoord sinds de VS sancties hebben opgelegd tegen Ortega om de vrijlating te eisen van 182 oppositieleden, van wie enkele kandidaat waren om president te worden. Zij werden nog voor de verkiezingen in 2021 opgesloten in de gevangenis. De 76-jarige Ortega werd bij de presidentsverkiezingen verkozen voor een vierde termijn.