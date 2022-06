Brand in chemische fabriek in Severodonetsk

Bij de belegering van Severodonetsk, in het oosten van Oekraïne, is de chemische Azot-fabriek getroffen en is er brand uitgebroken, zo berichten Angelsaksische media als Reuters en AP. Volgens de gouverneur van de provincie Loehansk, Sergei Haidai, brak het vuur uit doordat in de fabriek tonnen olie waren gelekt, zo vertelde hij op de Oekraïense televisie.

Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen: in de fabriek zouden honderden mensen -onder wie ook burgers- zich schuilhouden. Het is evenmin duidelijk of de Russen het gigantische fabrieksterrein onder controle hebben. Volgens pro-Russische troepen is dat het geval, maar Haidai beweert zondagochtend dat de Azot-fabriek nog onder controle van Oekraïense troepen is. “Er wordt nog gevochten in de straten rond de fabriek”, verklaarde hij op televisie.

