Mercedes van voormalig voorzitter KV Kortrijk teruggevonden in Frankrijk: “Oef”

De Mercedes van de voormalige voorzitter van KV Kortrijk Joseph Allijns is teruggevonden in het Noord-Franse Hem. De andere buit is spoorloos, net als de daders.

Het voertuig werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen uit zijn woning in de Pottelberg 151 in Kortrijk. De daders namen ook de handtas van zijn echtgenote mee en de bankkaarten.

De politie kon via camera’s in de regio om 5.12 uur zaterdagochtend de wagen zien voorbijrijden richting Doornik. In de zo goed als nieuwe Mercedes zat echter een ‘track and trace’-systeem. De wagen werd dan ook opgemerkt in Frankrijk, in de Rue Joliot Curie in Hem. De Franse politie ging ter plaatse en liet het voertuig takelen. Allijns heeft daarmee zijn voertuig terug, al wacht hem wellicht wel de takelkosten. De handtas met benodigdheden is nog niet terug. De daders zijn eveneens spoorloos. Wat ze met het voertuig na de diefstal deden moet verder onderzoek duidelijk maken.

Joseph Allijns: “Alvast een ‘oef’ voor deze terugvondst. De politie leverde erg goed werk. Wij merkten niets van de inbraak. De daders moeten voorbij onze slaapkamer gelopen zijn want mijn autosleutels lagen in de nabijheid. Wellicht waren ze vooral uit op mijn wagen. Ik heb die Mercedes vorig jaar nieuw gekocht.”

Vreemd gevoel

De voormalige voorzitter van KV Kortrijk kreeg vorig week een vreemd gevoel, maar is daar toen niet op ingegaan. Allijns: “Ik bevond me in Menen en toen namen twee mannen een foto van mijn wagen. Het leek of er iets niet pluis was. Ik ben echter doorgereden om geen commotie te maken. Waren ze me aan het volgen? In ieder geval waren het professionals. Ze hebben onze camera onklaar gemaakt. Hier zijn er ook wegenwerken dus weinig passage. Neen, deze diefstal was erg goed voorbereid. En ik denk dat ze vooral uit waren op mijn voertuig. Beroofd worden is één iets, het idee dat iemand net naast je slaapkamer is voorbijgelopen geeft toch een onveilig gevoel.”

Allijns (65) is advocaat. Zijn zoon Wouter is schepen van economie en sport in de stad Kortrijk.