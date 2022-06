Asielcentrum in Molenbeek moet sluiten omdat het gebruikt wordt voor niet-Oekraïense vluchtelingen: “We doen al genoeg”

Drie maanden geleden, begin maart, werd het nieuwe asielcentrum “Home Sebrechts” in de Brusselse gemeente Molenbeek geopend. Het gebouw, dat aanvankelijk diende als woonzorgcentrum maar sloot doordat het verouderd was, was volgens Fedasil de perfecte plek om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het centrum zou voor vluchtelingen een plek zijn waar ze één tot drie dagen zouden kunnen verblijven om dan door te schuiven vaan een opvangplaats elders in België.

Maar doordat er minder Oekraïeners naar ons land kwamen dan verwacht, verloor het transitiehuis haar nut en werden de voorziene bedden gebruikt voor andere vluchtelingen. Daar gaat de burgemeester nu niet mee akkoord omdat de gemeente al voldoende zou doen voor de opvang van vluchtelingen. “Vijf maanden geleden opende er al een asielcentrum met honderd bedden in Molenbeek”, zegt de woordvoerder van de burgemeester aan VRT.

“We doen dus al ons deel. Bovendien ligt het Klein Kasteeltje ook op onze gemeentegrens. Dit is uiterst dichtbevolkt gebied met alle samenlevingsproblemen van dien. Dit nieuwe asielcentrum kan er echt niet meer bij”, klinkt het. “We doen al genoeg.”

Nochtans is er al jaren een probleem om voldoende bedden te creëren voor vluchtelingen en is elke nieuwe opvangplaats dus welgekomen.

Begin juni zal Moureaux volgens VRT een proces-verbaal opstellen waarin verklaart wordt dat het centrum niet voldoet aan de stedenbouwkundige vergunning. Het gebouw is namelijk enkel vergund als woonzorgcentrum en niet als asielcentrum, klinkt het in het proces-verbaal.

Dat de burgemeester weigert om het centrum open te houden terwijl er zo’n groot plaatsgebrek is, noemt staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, “nogal vreemd” en “niet te begrijpen”.