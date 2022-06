Britse prins William zou deze zomer met gezin uit Londen verhuizen

De prins, die binnenkort veertig wordt, woont nu met zijn vrouw Kate en drie kinderen George (8), Charlotte (7) en Louis (4) in Kensington Palace in het westen van Londen, maar zou verhuizen naar een huis op het landgoed van Windsor. De bedoeling is “om de kinderen meer vrijheid te geven”, aldus de krant. Een officiële bevestiging is er nog niet.

The Sunday Times bericht dat de prinsenkinderen George en Charlotte wegens de verhuis ook van school zouden veranderen. Door naar het platteland te verhuizen, kunnen de kinderen “zomaar naar het park gaan of met vriendjes spelen”, citeert de krant een vriend van de familie.

Prins William en Kate zouden Kensington Palace wel in hun bezit houden. Ook de persdienst zal er gevestigd blijven.

