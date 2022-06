Stuttgart-speler Atakan Karazor zit in cel in Ibiza na klacht van jonge Spaanse vrouw

Wat de 25-jarige speler ten laste wordt gelegd, is niet officieel bekend maar hij zou, samen met een andere man, worden aangeklaagd wegens geweldpleging tegen een jonge vrouw. Stuttgart laat weten dat Karazor elke beschuldiging ontkent en in contact staat met zijn advocaten. De voetballer zit momenteel in de cel en een vraag om op borg te worden vrijgelaten, is afgewezen.

Volgens lokale media vonden de feiten in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in een villa op het Spaanse eiland. Een 18-jarige vrouw bood zich enkele uren later aan in het ziekenhuis en legde klacht neer bij de politie. Beide Duitse mannen werden vervolgens opgepakt en achter tralies gezet.

Op geweldpleging staat in Spanje een maximumstraf van vijftien jaar. Seksuele misdrijven worden er heel ernstig genomen. De linkse regering in Madrid verstrengde de wetten na een rist brutale groepsverkrachtingen die in de publieke opinie voor heel wat verontwaardiging zorgden.

Atakan Karazor speelt sinds 2019 voor Stuttgart. De verdedigende middenvelder kwam afgelopen seizoen 25 keer in actie. VfB eindigde in de Bundesliga als vijftiende net boven de degradatiezone.