Van Grieken reageert op uitspraken Francken over Vlaamse onafhankelijkheid: “wel realistisch scenario”

Vlaanderen onafhankelijk tegen 2029, dat is volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken mogelijk als er een Vlaams-nationalistische meerderheid gehaald wordt. Dat zei hij in De Zevende Dag naar aanleiding van de uitspraken van Theo Francken (N-VA) in De Zondag. Hij noemde dat plan namelijk “onrealistisch”.

Het is tijd om te stoppen met experimenteren met het confederalisme, vindt Van Grieken. Hij ziet eerder een echte Vlaamse onafhankelijkheid zitten als hij in 2024 een meerderheid vindt. Die onafhankelijkheid zou wel pas mogelijk moeten zijn na een onderhandeling met de Franstaligen.

In De Zondag noemde Theo Francken dat plan echter onrealistisch. “Wat denkt hij dan? Dat ze in Namen, Charleroi of Brussel in paniek zullen schieten en plots wel met Vlaams Belang zullen willen onderhandelen? Neen hoor, ze zullen het gewoon negeren”, reageerde Van Grieken daarop. Volgens Van Grieken is het voorstel nochtans perfect haalbaar: “Grondwetspecialisten vinden dit nochtans een heel realistisch scenario. Franstaligen en belgicisten zoals Calvo en Lachaert zitten al heel de tijd met de ‘poepers’ omdat Vlaams Belang en N-VA een meerderheid zouden kunnen halen.”

LEES OOK. Theo Francken over onafhankelijkheid tegen 2029: “Wat Van Grieken wil, is niet realistisch”

Van Grieken verwees ook naar de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever een week geleden bij VTM. Hij verklaarde namelijk dat het tijd wordt om de energiebevoegdheden naar Vlaanderen te trekken. “Ik kan me trouwens niet inbeelden dat Vlaams-nationalisten liever samenwerken met een corrupte Waalse socialistische partij dan met ons. De N-VA-top is haar achterban aan het uitverkopen. 81 procent van de N-VA-kiezers wil samenwerken met het Vlaams Belang, hoeveel van hen willen samenwerken met de PS of Vooruit”, zei hij.