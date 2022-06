Tientallen ‘white supremacists’ opgepakt in VS die op gay pride rellen wilden veroorzaken

“De politie werd getipt door een burger dat er zich ‘een klein leger’ had verzameld op een parkeerplaats van een hotel”, zo zei Lee White van de politie van Coeur d’Alene zaterdag op een persconferentie. De groep stapte in een vrachtwagen, die even later door de politie staande werd gehouden. Iedereen werd gearresteerd.

“Ze kwamen om rellen te veroorzaken in het centrum van de stad,” zei White. In de stad met 55 000 inwoners vond zaterdagmiddag een evenement plaats dat georganiseerd werd door de plaatselijke Pride Alliance, waarvan leden van de LGTBQ-gemeenschap deel uitmaken.

Maskers en kaki broeken

Volgens de eerste bevindingen hadden de arrestanten ten minste één rookgranaat en een operationeel plan bij. Het waren burgers uit verschillende staten van de VS. Zij droegen maskers, kaki broeken en droegen schilden en andere uitrusting.

Volgens de rechercheurs behoren de arrestanten tot de groep Patriot Front, een groep die werd gevormd in de nasleep van de neonazimars in Charlottesville zo’n vijf jaar geleden, schrijft de in de VS gevestigde antidiscriminatieorganisatie ADL. Bij die manifestatie werd een vrouw gedood en raakten talrijke mensen gewond toen een rechtsextremist met zijn auto inreed op een groep tegendemonstranten.