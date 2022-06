Polen: “140 kilometer omheining aan grens met Wit-Rusland afgewerkt”

Een video die door de grenswacht op Twitter werd geplaatst, toonde een hoog hek gemaakt van metalen elementen met terreinvoertuigen die net ernaast patrouilleren op een brede strook zand.

De Pools-Wit-Russische grens is 418 kilometer lang, waarvan 186 kilometer over land, de rest zijn meren en rivieren. In de nazomer en de herfst van vorig jaar escaleerde de situatie daar: duizenden mensen probeerden illegaal de EU binnen te komen. De Europese Unie beschuldigt de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko ervan migranten uit crisisgebieden op georganiseerde wijze naar de buitengrens van de EU te brengen om druk uit te oefenen op het Westen.

Met de warmere temperaturen is het aantal pogingen om illegaal de grens over te steken de jongste tijd weer gestegen. Zaterdag probeerden 14 mensen vanuit Wit-Rusland Polen binnen te komen, aldus de grenswacht.

Soldaten hadden eind augustus al een tijdelijk hek geplaatst op de landgedeeltes van de grens. Sinds eind januari is dit vervangen door een hek van 5,5 meter hoog, dat is uitgerust met bewegingsdetectoren en camera’s. Voor het project is een budget van omgerekend 366 miljoen euro uitgetrokken. Polen wil de werkzaamheden aan de resterende gedeeltes tegen eind juni voltooien.