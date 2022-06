Nations League opgeschrikt door zwaar busongeval met nationale ploeg van Bulgarije: Nedelev weer bij bewustzijn na schedeloperatie

De 29-jarige aanvaller raakte ernstig gewond bij een botsing tussen twee bussen in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Bulgarije speelt daar vandaag/zondag in de Nations League tegen Georgië. De Bulgaren werden vanaf het vliegveld in twee bussen naar het hotel vervoerd, maar in een tunnel botsten de voertuigen op elkaar. Nedelev, die achterin de voorste bus zat, liep daarbij een schedelbreuk op.

“Het was een zware operatie en vandaag willen we niets overhaasten. Het belangrijkste is dat Todor de rust bewaart en zo goed mogelijk kan herstellen”, zegt professor Shota Ingorokwa, die de ingreep uitvoerde, in een bondsmededeling.

De 39-voudige international heeft de afdeling intensieve zorgen inmiddels mogen verlaten. Een datum voor zijn ontslag uit het ziekenhuis is er nog niet.