Joe Biden: “Zelenski wilde onze waarschuwingen over Russische invasie niet horen”

Volodimir Zelenski en Joe Biden in het Witte Huis in 2021, voor de invasie. — © REUTERS

Voor de Amerikaanse president Joe Biden was het altijd duidelijk wat het plan was van Vladimir Poetin, zijn Russische ambtsgenoot. Maar volgens Biden wilde Oekraïne de bedreigingen van een invasie niet horen.

“Ik weet dat veel mensen dachten dat ik aan het overdrijven was”, zei Biden vrijdag tijdens een fundraiser in Los Angeles. “Maar dit was ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Hij was zeker dat Poetin van plan was om zijn buurland Oekraïne binnen te vallen. “We hadden alle data om die claim te staven, er was geen twijfel over mogelijk. Maar Volodimir Zelenski wilde het niet horen”, zei Biden over de Oekraïense president.

Sinds de Russische inval staat het westen aan de zijde van Oekraïne, met wapenleveringen en andere hulp. Zelenski zei zaterdag dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen. “We zullen het conflict, dat Rusland begonnen is, winnen. De toekomstige spelregels van de wereld worden op de Oekraïense slagvelden bepaald”, zei hij zaterdag via video link op een conferentie in Singapore.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn 287 kinderen gedood en 492 gewond geraakt. Dat zegt het kantoor van de openbaar aanklager in Kiev, maar die cijfers zijn volgens hen niet volledig, omdat in verschillende gebieden nog onderzoeken lopen.