Bijna alle sterkhouders bij Rode Duivels naar huis: ook Romelu Lukaku, Dedryck Boyata en Amadou Onana reizen niet mee naar Polen

Voor die laatste wedstrijd vallen ze als vliegen. Lukaku zoals verwacht maar ook De Bruyne, Carrasco, Boyata, Meunier en Onana hoeven van bondscoach Roberto Martinez niet meer mee op het vliegtuig naar Warschau te stappen. En toen waren ze nog met 23 (van de oorspronkelijk 30).

De Bruyne werd zaterdag na 71 minuten gewisseld en voor hem zat het seizoen er meteen op. “Het was een lang seizoen voor Kevin en hij verdient die rust”, verklaarde Martinez. “We moeten frisse en fitte spelers hebben. We nemen geen risico’s. Kevin was de leider in de drie wedstrijden die we speelden. Meunier speelde twee wedstrijden nadat hij voordien drie maanden niet had gespeeld. Carrasco heeft rust nodig.”

Als deze generatie Rode Duivels aan vier sterspelers kan worden opgehangen – Courtois, De Bruyne, Eden Hazard en Lukaku – dan blijft er dinsdag in Warschau dus nog eentje over: Eden Hazard. Gingen zijn prestaties tegen Nederland en Polen in stijgende lijn, dan was het zaterdag tegen Wales weer een heel pak minder. Eden Hazard had de leidersrol die na de vervanging van De Bruyne vacant kwam, moeten overnemen. Maar deed dat niet.

Revanche belust Polen

Het zal hoe dan ook een gehavend team zijn dat in het National Stadium de op revanche beluste Polen, zaterdag nog 2-2 in Nederland, moet partij geven. Courtois haakte al af nog voor de stage begon. Lukaku, die aan de enkel geblesseerd raakte tegen Nederland, werd al langer geleden opgegeven. Carrasco is in betere tijden een basisspeler en Meunier mist dan wel duidelijk matchritme, ook hij heeft de Rode Duivels al diensten bewezen. De geblesseerde Onana was dan weer de gedoodverfde vervanger van Witsel, die aanvankelijk nog aangekondigd werd als afhaker. De 123-voudige international zal nu toch mee naar Polen moeten reizen. Boyata raakte zaterdag geblesseerd tegen Wales.

Weinig of geen minuten

Het valt te bekijken wie Martinez nog speelkansen gaat geven. Er zijn heel wat spelers in de selectie die weinig tot geen speeltijd kregen. De Ketelaere mocht 15 minuten meedoen, Faes 5 minuten. Januzaj, Saelemaekers en Sels speelden nog geen minuut maar konden tenminste al op de bank plaatsnemen. Dat is Foket en Mechele tot hiertoe zelfs nog niet gegund. Ze haalden de drie voorbije wedstrijden zelfs het scheidsrechtersblad niet. Dat zal door de vele afzeggingen voor de eerste keer tegen Polen wel lukken.

(Ludo Vandewalle)