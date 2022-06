Er wordt stevig gevochten van straat tot straat en van huis tot huis, maar de Russen winnen terrein in Severodonetsk. “Zondag of maandag” nemen ze de stad helemaal in, zegt zelfs de Oekraïense gouverneur. Vooral rond de chemische Azot-fabriek woedt nog een hevige strijd. Net als in Marioepol houden zich honderden mensen - soldaten en burgers - schuil in de fabriek.