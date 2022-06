Satellieten identificeren vanuit ruimte methaanlek op offshore-installatie

Het gaat om een nieuwe stap in het technologische arsenaal dat het mogelijk maakt om vanuit de ruimte bronnen te identificeren die uit de fossiele brandstofindustrie lekken.

De fossiele brandstofsector stootte in 2020 bijna 120 miljoen ton methaan uit, bijna een derde van de uitstoot door menselijke activiteit, volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat schat dat het weglekken van dit schadelijke gas gemakkelijk kan worden vermeden.

In de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science and Technology Letters, is voor het eerst een pluim geïdentificeerd van een olie- en gasproductieplatform in de Golf van Mexico waarbij in december gedurende 17 dagen ongeveer 40.000 ton is vrijgekomen.

Het platform, in de buurt van Campeche in het zuiden van Mexico, is een van de grootste in het land.

“Onze resultaten tonen aan hoe satellieten methaansporen van offshore-infrastructuur kunnen detecteren,” aldus een van de auteurs Luis Guanter, van de Polytechnische Universiteit van Valencia in Spanje.

“Dit effent het pad voor een systematische monitoring van industriële emissies van offshoreplatforms”, voegt hij eraan toe.