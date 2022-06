Nederlander gewond bij jacht in Duitsland nadat hij aanzien werd voor zwijn

Een 54-jarige Nederlander is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt tijdens een jacht op wilde zwijnen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij werd geraakt door een kogel van een andere Nederlander. Deze 65-jarige jager zag zijn landgenoot aan voor een wild zwijn, aldus de Duitse politie in een persbericht.