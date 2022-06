Kamerlid en ondervoorzitter van N-VA Valerie Van Peel stopt in 2024 met politiek. “Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond”, zegt ze. Volgens politicoloog Carl Devos (Universiteit Gent) is de stemming bij heel wat politici op dit moment negatief. “Ik hoor van veel politici dat ze het moe zijn”, zegt hij.