Democraten en Republikeinen sluiten in Senaat princiepsakkoord voor wapenwet

Een groep van Amerikaanse senatoren, die bestaat uit tien Democraten en tien Republikeinen, heeft een princiepsakkoord bereikt voor een wetgeving over wapenveiligheid. Dat hebben de senatoren zondag aangekondigd, schrijven Amerikaanse media zoals het nieuwsnetwerk CNN en de krant The New York Times.

Het plan voorziet onder meer in de financiering van de geestelijke gezondheidszorg, de bevordering van veiligheid op scholen en subsidies voor staten om zogenaamde “red flag laws” in te voeren, waardoor autoriteiten wapens kunnen afnemen van mensen die geacht worden gevaarlijk te zijn. Ook het nationale systeem voor onderzoek naar antecedenten bij wapenkopers zou worden uitgebreid naar kopers jonger dan 21 jaar. The New York Times wijst op de bepaling om de zogenaamde “boyfriend loophole” aan te pakken: volgens die bepaling zouden liefdespartners die verorodeeld zijn voor huiselijk geweld, geen wapens mogen bezitten.

Het princiepsakkoord weet de kloof tussen Democraten en Republikeinen op het vlak van wapenwetgeving te overstijgen. Maar het staat ver van wat activisten, de meeste Democraten en de Amerikaanse president Joe Biden vragen. President Biden meent dat het princiepsakkoord “niet alles doet wat ik denk dat nodig is, maar getuigt van belangrijke stappen in de juiste richting”, schrijft CNN op zijn website. Zijn inziens zou het “de meest significante wetgeving inzake wapenbeheersing” zijn die het Amerikaans Congres in decennia heeft aangenomen.

“Met de steun van beide partijen zijn er geen excuses voor vertraging” in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, zei president Biden nog volgens CNN. “Met elke dag die voorbijgaat, worden meer kinderen gedood in dit land: hoe sneller het op mijn bureau ligt, des te sneller kan ik het ondertekenen en kunnen we deze maatregelen gebruiken om levens te redden.”