Nog tientallen vermisten na zware overstromingen in Zuid-Afrika

Twee maanden nadat zware overstromingen in Durban, de op twee na grootste stad van Zuid-Afrika, aan meer dan 400 mensen het leven hebben gekost, zijn nog tientallen personen vermist. Dat meldt de regering zondag.

“De overstromingen hebben 85.280 mensen getroffen en 461 mensen gedood. In totaal worden er nog 87 mensen vermist,” zei Sihle Zikalala, de minister-president van de zuidoostelijke provincie KwaZulu-Natal, tijdens een persconferentie.

De stortregens in april, die worden toegeschreven aan extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering, hebben het land, dat van oudsher gespaard is gebleven van de stormen die zijn buurlanden zoals Mozambique regelmatig treffen, verrast.

In delen van de provincie viel in 24 uur tijd meer dan 300 mm regen, wat overeenkomt met ongeveer een derde van de jaarlijkse regenval die gewoonlijk wordt geregistreerd in Durban, een belangrijke havenstad met meer dan 3,9 miljoen inwoners.

De stortvloed veroorzaakte de ergste modderstromen die ooit in het land zijn voorgekomen, waarbij mensen, bruggen, wegen en gebouwen werden weggespoeld.

“De overstromingen in KwaZulu-Natal zijn terecht beschreven als de meest verwoestende overstromingen in onze geschiedenis tot nu toe”, zei Zikalala, die eraan toevoegde dat meer dan 27.000 huizen beschadigd waren, waaronder 8.584 die volledig verwoest waren.