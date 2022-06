30 mensen geëvacueerd na brand in rooftoprestaurant Njord: zaak mogelijk weken gesloten

In Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken in de technische ruimte boven restaurant Njord op de hoogste verdieping van het Artes Brugge Cruise gebouw langs de Rederskaai. De brandweer kwam massaal ter plaatse.

De brand ontstond omstreeks 18 uur, net op het moment dat de avondservice in het restaurant begonnen was. Op dat moment waren zo’n dertig restaurantgangers aanwezig in het restaurant. Die werden allemaal uit het gebouw geëvacueerd.

De brandweer snelde in groten getale ter plaatse. “De brand ontstond in de technische ruimte boven het restaurant”, vertelt postoverste Jeroen Bonte van de Brugse brandweer. “Vermoedelijk vatte een motor in die technische ruimte vuur. In eerste instantie kwam ook een ladderwagen ter plaatse, maar die kon niet hoog genoeg om het vuur van bovenaf te bestrijden. Daarom werd de aanval op het vuur van binnenuit ingezet.”

Ondanks de moeilijk situatie en de hoogte van het gebouw slaagde de brandweer er vrij snel in om het vuur onder controle te krijgen. “De schade aan de technische ruimte is groot”, aldus de postoverste.

Enorme waterschade

Het restaurant bleef dan wel gespaard van het vuur, toch deelt het zwaar in de brokken. Door de rookontwikkeling trad het brandalarm en daardoor ook het sprinklersysteem in werking. De waterschade in het restaurant is dan ook enorm. Daardoor zal het vermoedelijk dagen en misschien zelfs weken gesloten blijven.

Het gebouw dateert van 2018 en dient om enerzijds cruisetoeristen te ontvangen. Het gebouw telt acht verdiepingen en is ruim 37 meter hoog. Vijf van de acht verdiepingen zijn ingenomen als kantoorruimte door Artes Depret. De overige ruimtes zijn ingepalmd met vergaderzalen, een tweetal winkels, een toeristische infozone en Njord, een rooftoprestaurant met een panoramisch uitzicht over Zeebrugge.

Er raakte niemand zwaargewond bij de brand. Enkele restaurantgasten werden met ademhalingsproblemen door de rook, even verzorgd en gecontroleerd in een ambulance. Niemand moest naar het ziekenhuis.